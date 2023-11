Selección Argentina: Pablo Maffeo y Francisco Ortega, las nuevas caras

Maffeo, lateral derecho de 26 años, es español pero hijo de madre argentina. Juega en Mallorca de España y a lo largo de su carrera pasó por Deportivo Espanyol, Manchester City, Girona y Huesca. Estuvo en las juveniles de España en las categorías Sub 16, Sub 17, Sub 19 y Sub 21, pero al no haber debutado en la Mayor podrá jugar en la Scaloneta. Messi ha dicho que es uno de los defensores que mejor lo marcó en España.

Maffeo habló con el canal oficial de su club sobre la convocatoria: “Me enteré en el comedor, cuando vino Chando (compañero suyo) y me lo dijo. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Súper contento. Llegué al coche y todo era felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio".

pablo-maffeo-lionel-messi_862x485.webp

"Pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Luego súper contentos. Colgué, empecé a chillar y la verdad que muy bien. Mi madre es argentina y mi padre italiano. Obviamente ella era la primera persona que se merecía saber esto. Los compañeros están súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también. Toda la gente que se ha enterado está súper contenta por mí. Me quedo con eso”, concluyó el defensor.

Scaloni admitió que lo estaba siguiendo meses antes del Mundial de Qatar: "Es un buen jugador, la verdad. En un futuro veremos si le apetece venir”. El propio futbolista ahora relató cómo fueron los diálogos con el DT: “Sí, habíamos mantenido algún contacto con Scaloni. Obviamente yo lo primero que hice fue agradecerle su tiempo. Él me preguntó y yo obviamente le dije que sí, que para mí era un orgullo y para mi familia”.

Por su parte, Francisco Ortega, lateral izquierdo de 24 años, es argentino y juega en el Olympiakos de Grecia. No es tan desconocido para los argentinos como Maffeo ya que se formó en Vélez y llegó a ser uno de los mejores defensores del fútbol argentino. De hecho, llegó con el Fortín a las semis de la Copa Libertadores 2022.

Ortega fue sparring de la Mayor en la era Sampaoli y formó parte del proceso formativo en la Selección. En 2019, Pancho -al igual que Thiago Almada, con quien compartió Inferiores en Vélez- integró la convocatoria de Fernando Batista para el Sudamericano Sub 20 de Chile, torneo en el que Argentina fue subcampeón.

"Pancho" comenzó en 2018 su carrera de a pasos gigantes: en cuatro meses pasó de debutar en Reserva a hacer su estreno en Primera bajo la conducción de Gabriel Heinze. Un deté que en Vélez promovió a varios juveniles de buen pie, entre los que se encontraba precisamente el lateral izquierdo.

1000010267.jpg

Nacido en Santa Rosa, Santa Fe, llegó al Fortín a los 14 años. Aunque era volante, en la máxima categoría se adaptó al puesto de lateral. Y logró una enorme performance, alcanzando con su equipo las semifinales de la Copa Libertadores 2022. Tal rendimiento que en poco tiempo lo llevó a ser observado por diferentes clubes internacionales.

En total, Ortega disputó 154 partidos en Vélez y marcó tres goles antes de ser transferido en agosto de este año al Olympiakos griego, donde firmó por cinco años. Una transferencia que se cerró en € 4.200.000, mientras que la institución de Liniers se quedó con una plusvalía del 10% en caso de una futura venta.

La convocatoria de Ortega se explica por el estado de Marcos Acuña (recientemente volvió a trabajar normal con Sevilla luego de estar tocado; todavía es duda para el derbi ante el Betis) y porque el otro lateral izquierdo al que el cuerpo técnico venía siguiendo, Lucas Esquivel, viajará el domingo por la noche rumbo a Japón para participar de la gira con la Sub 23.