El croata Lovren admitió que Brasil es el favorito de la serie

"Brasil es el favorito. Tiene dos equipos fuertes, de calidad individual, que pueden cambiar el ritmo de juego. No tenemos problema alguno con que sean favoritos. Respetamos a todos y así ha sido siempre", analizó el croata de 33 años.

Por otra parte, anticipó que "los once jugadores que jueguen tienen que estar concentrados" ya que es un rival muy "peligroso", pero que Croacia también tiene sus "opciones y estamos listos para la pelea".

Además, aclaró que no considera una falta de respeto las celebraciones de los brasileños. "Pueden hacer lo que quieran. No veo falta de respeto. Nacen y viven con la música, sé cómo son y no veo nada malo en eso, aunque todo tiene su límite", indicó.

Por último, en cuanto a su rendimiento individual, aseguró que está "contento" y que no mira las críticas: "Soy mi mayor crítico. Nadie tiene que explicarme si estoy jugando bien o mal. Es importante que el equipo esté sano y feliz en ese momento", manifestó.