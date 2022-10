El curioso DT que River tiene en carpeta

Se trata de Pablo Frontini, quien actualmente se encuentra dirigiendo a Defensores de Belgrano. ¿Cuál es la traba? Que Defe se encuentra jugando el Reducido en busca de ascender a Primera División: el domingo a las 18 horas recibirá a Instituto por la ida de las semifinales, tras eliminar a San Martín de Tucumán en cuartos de final.

La dirigencia del Millonario ya le hizo llegar el interés al técnico de 38 años, pero la decisión llegará una vez que el Dragón termine su participación en la Primera Nacional. Frontini hizo Inferiores en River, donde debutó en Primera y jugó tres partidos (fue compañero de Gallardo). Como DT, tuvo un paso por San Telmo entre 2020 y 2021 (55 partidos: 18 triunfos, 18 empates, 19 caídas) y su presente en Defensores de Belgrano (38 encuentros: 15 victorias, 15 igualdades y 8 derrotas).

Una curiosidad: el día del debut de Gallardo como técnico de River, en 2014 por Copa Argentina contra Ferro, Pablo Frontini fue titular en Oeste. Y no solo eso, tras el 0-0 en los 90 minutos, el en ese entonces defensor, convirtió su ejecución en la definición por penales, que terminó 6-5 a favor del Millonario.

EL ENCUENTRO DE FRONTINI CON GALLARDO

"Quería hablar con él y que me cuente situaciones para resolver en el manejo de grupo, liderazgo, cosas que hacen que marque la diferencia con el resto. Cuando me tocó ser compañero de Gallardo ya lo admiraba como líder y futbolista. Ahora hablando de entrenador a entrenador uno ve con la soltura y llegada que explica las cosas. Ahí marca la diferencia con el resto", lo elogió luego de una reunión que tuvo una vez con el Muñeco, cuando todavía estaba en San Telmo.

Y sumó: "Tiene mucha claridad para transmitir y convencer al futbolista. Me explicó algunas cosas y me quedé pensando en cómo no vi esto que era tan simple. A veces uno se rebusca de más y esa claridad y simpleza de Gallardo, marca la diferencia con el resto”.