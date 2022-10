Guillermo Francella: "Soy un meme caminando"

Uno de esos hinchas, emblemático, es el actor Guillermo Francella, quien en una entrevista radial admitió que el desenlace de la Liga Profesional lo afectó y mucho.

“Terminé mal, por favor no jueguen con eso”, les dijo el actor a sus interlocutores cuando le pusieron el audio que dice “Hermosa mañana, ¿ verdad?”. Ese meme, que se viralizó en las redes para cualquier acontecimiento feliz, esta vez le pegó duro a su protagonista, pero no fue el único.

Francella, medio en broma y medio en serio, admitió que hasta dudo e ir a la presentación de la serie “El encargado”, de la que es protagonista y saldrá al aire en días por la plataforma Star+.

Francella-ElEncargado.jpg Sonrisa para las cámaras en el rostro de Guillermo Francella, que tuvo que asistir a la avant-premiere de El Encargado.

“Me hizo mucho mal, me mató anímicamente, no tenía ganas de ir al estreno“, contó. “Fue una catástrofe deportiva para un hincha. Más grande que eso yo no viví, parece que estuviera guionado“, siguió en una entrevista en el programa Re Tarde, de Radio Pop..

Pero a la vez destacó la actitud de Independiente y River a la hora de afrontar sus partidos y sabiendo que beneficiarían al clásico rival consiguiendo una victoria. “Me parece elogioso. Fueron a buscarlo los dos Independiente y River, aplausos para ellos”, dijo

“No la pasé bien. Más allá de que soy un meme caminando y que todo el mundo habla de esto y que me pueden hacer sonreír, pero en ese momento… No tengo una respuesta para darte”, añadió.

Francella siempre se identificó con la Academia. En la mayoría de los papeles protagónicos que realizó, apareció Racing. Y eso fue aprovechado por los ingeniosos de las redes que utilizaron un fragmento de “Casados con hijos“ para gastar al popular actor.