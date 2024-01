El Diablito Echeverri reveló los dos sueños que tiene en su carrera

El Diablito está disputando el Preolímpico, que da dos plazas a los Juegos Olímpicos de París 2024, con la Selección Argentina Sub-23. Tras el 1 a 1 con Paraguay en el debut, la Albiceleste venció por 2 a 0 a Perú este miércoles y después del encuentro el futbolista confesó sus sueños en el fútbol.

"Jugar en la Selección Mayor y ganar la Libertadores con River", contó el Diablito. Su respuesta sorprendió a varios hinchas del Millonario, que no habían tomado de buena manera sus declaraciones en los festejos por el Trofeo de Campeones.

image.png

El pibe, que había dicho que "no voy a renovar" después de la consagración del Trofeo de Campeones, volvió a referirse a su futuro: "Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año".

El Diablito continuará un año más en River y seguirá con la cabeza puesta en el Preolímpico que está disputando con la Selección Argentina Sub 23 en Venezuela. Estas declaraciones se dieron en un divertido ping pong al que se brindó para el canal de Conmebol.

Con su frescura característica y una sonrisa de oreja a oreja, Echeverri indicó que "la velocidad" es su mayor virtud, que su cábala antes de cada partido es "entrar con el pie derecho a la cancha", que prefiere "ganar por goleada" antes que sobre la hora y marcar "siempre un gol" antes que brindar una asistencia.

El guiño oculto del Manchester City a River en la presentación del Diablito Echeverri

Después tanta polémica y negociaciones, este jueves se hizo oficial la venta de Claudio Echeverri de River a Manchester City. Más allá de las cifras de la transacción, hubo un pequeño detalle que en Núñeztomaron como un "guiño" del conjunto inglés por la final de la Copa Libertadores en el 2018 ante Boca.

¿Por qué? Los Citizens publicaron el mensaje en la red social ahora conocida como X en un horario particular, a las 9:12. Obviamente los hinchas riverplatenses tomaron esto como una señal en referencia a la histórica final que se jugó el 9 de diciembre de 2018 en el Santiago Bernabéu.