El Frankfurt de Borré venció a Rangers y se coronó campeón

El conjunto alemán, que festejó un título europeo tras 42 años, tuvo un mejor comienzo. Se adueñó de la pelota e intentó imponer sus condiciones para evitar que el contrincante crezca.

A los 10, Djibril Sow hizo volar a Allan McGregor: el mediocampista envió un buen remate pero el arquero se adueñó de la pelota.

Rangers no mostró firmeza y sufrió cada aproximación del rival, que le impidió imponer su juego.

Si bien Frankfurt supo demostrar una leve superioridad, en el tramo final del primer tiempo el equipo de Escocia mejoró notablemente.

A los 36 John Lundstram lo tuvo de cabeza y Kevin Trapp se vio obligado a enviar la pelota al córner.

Pese a las chances que tuvieron ambos, los primeros 45 minutos finalizaron en una igualdad sin goles.

En la reanudación, los alemanes esperaron en su campo con el objetivo de salir rápido y generar peligro.

A los 10 minutos llegó el primer grito de gol. Joe Aribo envió un remate que dejó sin chances a Trapp y puso en ventaja a Rangers por 1-0.

Si bien el elenco escocés no se conformó con la mínima ventaja y buscó volver a marcar, Frankfurt no dejó de tener sus oportunidades.

Fue así que a los 22 los alemanes alcanzaron la igualdad. Rafael Santos Borré definió perfecto y celebró el 1-1 que le devolvió las esperanzas a su equipo.

El empate golpeó anímicamente a Rangers, que tuvo dificultades para volver a ponerse en partido. Frankfurt, en cambio, mantuvo constantemente en alerta al arquero Allan McGregor.

Los 90 minutos reglamentarios no fueron suficientes para definir el campeón y los equipos fueron al alargue.



Si bien el nerviosismo y la concentración por evitar que el contrincante se ponga en ventaja hizo que Rangers no intente acercarse al área de los alemanes, Frankfurt no supo aprovechar los espacios y le faltó precisión a la hora de concretar sus llegadas.

El cruce se volvió muy táctico, ambos se cuidaron de no cometer errores y por esta razón el final no tuvo demasiadas emociones.



Kevin Trapp se lució con varias tapadas y finalmente, todo se definición desde el punto de penal.

PENALES

Rangers: O O O X O

Frankfurt: O O O O O

El conjunto alemán no falló en los penales y se quedó con el título de la Europa League.

Hechos de violencia por parte de los hinchas de Frankfurt y Rangers

En la previa de la final de la Europa League, los allegados de los equipos protagonistas produjeron hechos violentos en Sevilla.

Los medios españoles aseguraron que los hechos comenzaron cuando los hinchas alemanes atacaron a sus rivales en la zona de los bares de la avenida de Luis Montoto, mientras esperaban el partido en diferentes bares.

Otro enfrentamiento se produjo en el puente de San Bernardo cuando la parcialidad de Rangers caminaba hacia el estadio Sánchez Pizjuán.