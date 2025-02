El hermoso gesto de Huracán con un niño con síndrome de Down antes del clásico

Frank Darío Kudelka, entrenador del Globo, contó algo muy emotivo que ocurrió dentro del vestuario local. "Nos pasó algo maravilloso, que fue un imprevisto, que a veces te acerca más a lo humano, por eso digo que esto no es una batalla. Hay cosas más importantes, no porque haber ganado no lo tenga", comenzó contando el DT en conferencia de prensa.

"Estábamos antes de salir en las arengas y se metió un niño con síndrome de Down. Se metió a los gritos y nosotros estamos en un círculo tan cerrado, de tanto egoísmo en el fútbol, que la primera decisión era que alguien lo sacara. Sin embargo, se nos ocurrió hacerlo participar e incluso dio sus palabras", sorprendió a los medios presentes.

"Cuando uno ve esas cosas, de qué te vas a quejar", se cuestionó el ex-entrenador de Talleres, Lanús y Unión de Santa Fe, entre otros. Finalmente, agradeció: "Menos mal que entró, nos sacó de ese nerviosismo". ¿La clave de Huracán para entrar óptimo al clásico? El local abrió el partido a los 11 minutos...

Kudelka: "En el entretiempo hablamos de ir a buscar más goles"

Kudelka expresó que su equipo fue muy superior a San Lorenzo en Parque Patricios y fue más allá en conferencia de prensa: "El equipo va construyendo nuevos caminos de organización. Es un proceso, y mientras sea con resultados positivos, y mucho más en un clásico, mucho mejor".

Y añadió: "Uno podría subirse a un peldaño inadecuado a través del triunfo y yo no quiero soslayar lo otro: estamos tratando de hacer un proceso evolutivo en nuestras prestaciones. Pero insisto: tenemos un proceso que cumplir en la organización del plantel".

"No salí conforme de esta semana, pero entendiendo el proceso y la evolución habíamos visto cosas importantes, fundamentalmente en lo estratégico, y creo que hoy se cumplió, porque estratégicamente fuimos superiores al rival, más allá de las ocasiones y el resultado. Es para aplaudir a nuestros jugadores, porque cumplieron a rajatabla nuestra premisa. Y concretaron este gran triunfo", completó Kudelka.

Además, el entrenador de 63 años contó cómo fue la charla en el entretiempo, con el resultado a favor por la mínima y un cotejo parejo: "Se habló de ir a buscar más goles, porque son partidos de riesgo. Si te conformás con el resultado, corrés el riesgo de jugar muy cerca de tu área. Ellos tenían cuatro delanteros, dos tipos grandotes contra nuestros centrales, con pelotas aéreas y directas"

Luego, continuó: "Y en el segundo tiempo, cuando empezamos a ver que no teníamos problemas pero ellos tiraban pelotas largos, hicimos cambios para sostener una presión alta e intensa para ahogar las posibilidades del rival a través de ese juego directo y largo. Y ahí también generamos varias situaciones con la presión. El otro día con Unión no nos salió, pero hoy sí".

Por último, se refirió a Rodrigo Cabral, autor del 2 a 0 y resistido por la hinchada del Globo: "A veces a uno le gustaría pedirle a la gente que fuera más paciente. Son chicos, hoy terminamos con el ala izquierda de recursos genuinos. Los chicos pueden tener actuaciones no deseosas -hoy, para mí, jugaron muy bien-, pero hay que sostenerlos, bancarlos y ayudarlos, no fustigarlos tanto. Y hoy Cabral hizo un gol a través de una jugada muy buena y definiendo muy bien, y había tenido otra situación importante, pero anímicamente no es fácil entrar cuando no quieren que entres".