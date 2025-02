Miguel Ángel Russo: "Me da pena perder por una pelota parada"

" Fue parejo todo el partido, a lo mejor los últimos minutos fue distinto. San Lorenzo fue a buscar, tuvo oportunidades de gol. Estos partidos son así, a mí me da pena perder en una pelota parada, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir. A los chicos le estamos pidiendo cosas que a lo mejor hay que llevarla de otra manera, pero es todo trabajo, lo permanente", comenzó el DT ante los medios.

"El primer tiempo fue bueno, merecimos el empate. El fútbol argentino es así, tuvimos oportunidades y el rival hizo un gol de pelota parada, nada más. El segundo tiempo nos costó en un montón de cosas pero son normales. De la intensidad no me quejo, no me gusta. Es normal porque en menos de un mes jugamos siete partidos. Arrancamos el 25 de enero, en algún momento pasa. No me quejo, está dentro de las reglas y yo me hago cargo de todo, como siempre", continuó.

Las próximas dos fechas para San Lorenzo en el Torneo Apertura son ante Racing e Independiente, ambas como local. "Yo no cambio las formas, gane o pierda hablamos de lo mismo. No nos gusta perder, es bueno que nos duela. Hay que levantar, es la realidad. Sabemos que jugamos clásicos, son rivales difíciles pero hay que encontrar la forma", dijo Russo.

"Tenemos una semana larga, volvemos a jugar el lunes. No me quejo porque todos pasamos por esto. Buscamos lo mejor y esto nos duele porque los primeros que no queremos perder somos nosotros", concluyó Russo, quien pese a la derrota de este domingo levantó futbolísticamente a San Lorenzo desde su llegada.