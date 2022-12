El Kun Agüero reveló detalles sobre el altercado de Messi

"Justo estábamos entrando y le empezó a decir 'eh, Messi, eh, Messi", inició el Kun la conversación en una entrevista brindada al canal ESPN.

Y siguió: "El chabón le decía 'come, come here'".

"Le dije que se calle y él me dijo 'you don't say shut up' y yo le digo 'ok, yo don't talk to Messi", describió el exdelantero de la Selección Argentina, de gran relación con el capitán albiceleste.

"Good luck (buena suerte)", le dije.

Jeee , por defenderlo me echaron https://t.co/Khqh1BtDYl — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

Cuando Messi estaba brindando una nota televisiva, el jugador neerlandés lo insultó a la distancia y el rosarino le respondió con una contundente frase: "Qué miras bobo".

Ahora, la FIFA le iniciará un expediente disciplinario a la Selección Argentina por el comportamiento de los jugadores durante el partido contra Países Bajos y las consecuencias serían económicas.