De Paul a Tini: "Gracias por acompañarme"

"Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste el primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", escribió el volante del Atlético de Madrid en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, esperame un poquito más. Gracias. Te Amoooo".

De Paul fue titular en la victoria por penales de Argentina ante Países Bajos, aunque fue reemplazado en el segundo tiempo por una molestia muscular.

El martes, junto a sus compañeros, intentará ganarle a Croacia para llegar a la gran final del Mundial de Qatar del domingo 18 de diciembre.