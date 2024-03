El ministro Luis Caputo lanzó un mensaje contra Demichelis tras la derrota de River Plate

Poco después del encuentro en Parque Patricios, el periodista Juan Cortese utilizó sus redes sociales para calificar de "inadmisible" la caída del Millonario. La respuesta del titular del Palacio de Hacienda no tardó en llegar: "Hay un dato estadístico que Demichelis desafía fecha a fecha: no hay antecedente de un técnico que cambie el equipo todos los partidos y que le vaya bien. Ni uno. Ni el Muñeco en su último año pudo contra esta estadístca. Ojalá él sea la excepción!".

El cronista de TyC Sports coincidió con el análisis de Caputo. El mensaje causó un impacto importante en redes, pero este sábado por la mañana el funcionario se arrepintió y lo borró de la red social X.

Qué dijo Martín Demichelis tras la derrota con Huracán

El DT analizó el rendimiento de su equipo en Parque Patricios durante una conferencia de prensa. "Desde el resultado fue flojo, porque fue el primer partido que perdimos en lo que va de la Copa de la Liga. Arrancamos bien los primeros 15 minutos y después nos fuimos desdibujando. Estuvimos imprecisos, erráticos", consideró el DT.

"En el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, generamos mucho más, no concretamos las que tuvimos y en una falta ofensiva nos agarran de contra. De las pocas que tuvo Huracán en el segundo tiempo nos concretó y nos ganó. Nos deberíamos haber llevado mínimo un empate, pero la realidad es que nos vamos a casa con nada. Nos quedan seis puntos en la Copa de la Liga para cumplir el próximo objetivo: clasificar entre los primeros cuatro”, agregó el DT de River.

“Necesitamos que el equipo esté mejor en varias cosas. Si funciona mejor en todas las líneas, y me refiero también en los aspectos ofensivos y defensivos, las individuales van a estar mucho mejor. No necesitamos sólo de Echeverri. Necesitamos de los 11 que estén en el campo y los cinco que ingresen en cada partido”, evaluó Demichelis cuando le plantearon por el nivel del Diablito cuando entró en el complemento.

En la última pregunta, un periodista le expresó al DT que se veía un River que “a veces no tiene juego” y cuenta con “niveles bajos”, por lo que le preguntó si sentía que su mensaje estaba llegando al plantel. “¿Qué mensaje?”, respondió Demichelis. “Preguntáselo a los jugadores, no me podés preguntar a mí si les llega el mensaje. Hay una idea, que es la realidad, a pesar de que sea doloroso perder y sea la primera derrota en la Copa de la Liga, la primera derrota del 2024, hay números que reflejan un montón de cosas hasta hoy", afirmó el entrenador.

"Perder siempre duele, pero si repasás las estadísticas en un montón de cosas –no quiero decir que somos los mejores– éramos el equipo que está posicionado en un montón de cosas que reflejan las estadísticas. No sé de qué mensaje me hablas, porque la idea refleja en buenos números a pesar que hoy hayamos perdido, donde el rival en el segundo tiempo casi no nos llegó y nos concretó. Y nosotros tuvimos y no concretamos. No hay mucho más para explicar en el fútbol”.