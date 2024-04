Luis Caputo también cargó contra los senadores por la suba de las dietas

"Vergüenza ajena lo del Senado ayer. El nivel de desconexión con la gente y la situación económica actual es total", escribió el jefe del Palacio de Hacienda, en su cuenta de la red social X.

Embed Vergüenza ajena lo del Senado ayer. El nivel de desconexión con la gente y la situación económica actual es total… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 19, 2024

La publicación llega luego de que el Senado de la Nación aprobara, a mano alzada y sin debate, un proyecto de resolución por el cual los legisladores se aumentarán las dietas a partir de mayo. De esta manera, el sueldo pasará de $1,7 millón a cerca de $4,5 millones en mano o $7millones en bruto. La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques.

Quien también se mostró en contra de la iniciativa fue Víctor Zimmermann, senador nacional de la UCR: "No estaba de acuerdo en tratar este tema. Me parecía inapropiado como chaqueño y por como la está pasando mi provincia. Por eso decidí abandonar el recinto".

En diálogo con Radio Colonia, el dirigente radical se refirió a sus pares de La Libertad Avanza y consideró que algunos legisladores de la bancada oficialista "pareciera que no entendieron el mecanismo de votación" en el Senado. Además, opinó sobre los incrementos salariales en el Gobierno: "A mí me parece bien que el Poder Ejecutivo gane bien, sino los funcionarios del Presidente (Javier Milei) no serían gente bien preparada". A modo de comparación, indicó que "en Chaco un gerente de banco cobra 7 millones de pesos, un director cobra 8 millones".

"A mí me parece que hay que equilibrar para arriba. Si se trabaja es para progresar, no para ir para atrás", añadió. Finalmente, expresó: "Más allá de los errores que cometemos los políticos, no es fácil serlo. Por ejemplo yo aparecí en listas como que voté el aumento, cuando yo no voté nada".