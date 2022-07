El Negro Enrique y el orgullo por su hijo Ramiro, figura contra Boca

Aquí un anticipo:

"Rami es un muy buen jugador, no tengo dudas de que va a triunfar, porque tiene mucha entrega, mucho orgullo y respeta la profesión. Yo me acuerdo que cuando era chiquito y lo llevaba en el auto, siempre le decía cuando bajaba: 'no te olvides que no hay y no existen los partidos amistosos, son todas finales del mundo, de esa manera tenés que encarar tu carrera vos'. Y me respondía: 'si papi, ya sé, si papi ya se'", reveló.

Y luego el Negro contó: "Sueño con verlo en River, en la Selección. Debe seguir confiando en él, que le sobran condiciones para jugar en River, en Boca y en cualquier equipo grande de la Argentina". Con su doblete al Xeneize, Ramiro llegó a siete goles en 48 partidos en el Taladro.

Ramiro dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en Banfield, el clásico de Lanús, donde los dio su viejo. El campeón del mundo comentó al respecto: "Nosotros estamos muy pero muy contentos, felices de la vida de que esté en Banfield, porque lo han tratado desde el primer día con muchísimo respeto. Todos saben que yo soy de Lanús, me inicié y quiero a Lanús, pero tengo un respeto pero muy grande por Banfield y toda la familia Enrique está agradecida por el trato que tienen con Ramiro".

Ramiro jugó un partido en La Bombonera que no olvidará nunca, como su viejo, quien en esa misma cancha en 1986 dio la vuelta olímpica del campeonato de dicho año con el Millonario, que en ese entonces dirigía el Bambino Veira. Su altísimo nivel de visitante ante uno de los mejores equipos del país fue una sorpresa para todos. Bah, casi todos. El Negro se adelantó a la jugada, como cuando jugaba al fútbol.