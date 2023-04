El regalo de Lisandro Martínez al Papa Francisco

El Sumo Pontífice, fanático del fútbol, tendrá ahora un cuadro con la casaca #6 de Licha en el Manchester United. Cuando el club y el defensor argentino se enteraron de la visita al Papa de la comitiva encabezada por Burnham, prepararon la camiseta para que pueda ser entregada, según revelaron desde Old Trafford mediante un comunicado.

El representante de la ciudad estuvo acompañado por Chris Trott, embajador del Reino Unido y Donna Burford, alcaldesa de Manchester, y pudo ofrecer el presente en persona. "Hola, Lisandro Martínez. ¡Estamos a punto de entregar su regalo al Santo Padre!", escribió Burnham en Twitter horas antes del encuentro.

"Su Santidad, con mucho cariño, Licha", reza la dedicatoria del campeón del mundo para Francisco. El defensor fue operado este lunes de una rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho que sufrió jugando para el United, el pasado 13 de abril en Old Trafford.

"Todo salió muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por todos los mensajes, ahora ya pensando en la recuperación. Vamos", escribió Lisandro a través de sus redes sociales. El ex-Newell's y Defensa y Justicia estaría entre seis y ocho semanas afuera de las canchas, aproximadamente, lo que significa que se perdería lo que resta de la temporada.

Tras el empate 2 a 2 en Inglaterra, donde se lesionó Licha, el Manchester United visitará este jueves a Sevilla por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, que tiene muchos campeones del mundo como protagonistas.

El Papa Francisco y el Mundial: no vio la final y una curiosa reflexión

En una entrevista con Infobae, el Papa Francisco reveló respecto al Mundial de Qatar: "No vi la final. Estaba reunido con seis pilotos de Alitalia con sus esposas. En un momento fui a buscar algo y, cuando volví, uno me dijo 'va ganando 3 a 0', o 2 a 0, o 3 a 1, no me acuerdo".

"Y está bien dije, pero eso me hizo pensar una cosa que me permito decirla sin querer ofender. porque yo también soy argentino, pero un poco refleja nuestra idiosincrasia. En los dos partidos, el de Países Bajos y la final, comienza ganando 2 a 0; 3 a 1. Todos felices los argentinos. Nos vamos al segundo tiempo y termina ganando los dos por un penal. Por casualidad", agregó el Papa.

"Los argentinos tenemos eso: empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura —no sé, al menos yo la tengo— de dejar a la mitad. Y como que ya nos damos por vencidos antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo. Sea en lo positivo o en lo negativo. Nos cuesta terminar el perfil de las cosas. Es una reflexión mía en base a estas dos cosas objetivas, nada más", concluyó.