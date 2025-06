Juan Román Riquelme habló de Leandro Paredes: "Tenemos mucha ilusión"

"Las puertas del club siempre están abiertas. La ilusión mía es más grande de la que tenía de enero. Creo que vamos a tener de chances de contar con él. Ojalá que a la vuelta del Mundial de Clubes lo podamos tener en el club, es la ilusión que tenemos", continuó Riquelme, quién llegó al país yanqui junto a los refuerzos Malcom Braida y Marco Pellegrino y el juvenil Mateo Mendía.

"El regreso de él sería más importante que el mío. Nos daría mucha felicidad contar con él", concluyó el tema. Y sobre este torneo expresó: "Es muy importante estar acá, estamos felices, con mucha ilusión. No me sorprende lo de la gente (que agotaron las entradas), sería raro que no pase. Es un sueño esto. El Mundial de Clubes será maravilloso, ojalá que nuestros jugadores lo puedan disfrutar y hacer bien"

Riquelme le hizo una oferta a Paredes y está esperando su respuesta: el contrato es por varios años y con un salario similar al que percibe en Roma. Si acepta, Boca pagará su cláusula de 3.500.000 de dólares, monto exclusivamente para el Xeneize que logró el campeón del mundo fijar en su contrato con el club italiano.

Por otro lado, otros de los temas que abordó Riquelme al pisar Estados Unidos fue el caso del defensor Ayrton Costa, quien no pudo viajar con el plantel por un problema migratorio. El central no consiguió la visa de ingreso al país norteamericano por sus antecedentes judiciales, pero Román no cerró la puerta a que pueda hacerlo en las próximas horas.

“Siempre vamos a tener ilusión, es así. Él estaba muy ilusionado, ayer cuando le dijeron que tenía que esperar un poco más quedó un poquito golpeado, pero nosotros tenemos la ilusión de que pueda viajar y estar con el equipo”, declaró el presidente del club.