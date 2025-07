El sorpresivo refuerzo de River: Alex Woiski, español considerado "el nuevo Garnacho"

Woiski, quien tiene un lazo con el país por su madre marplatense, es parte de la Sub-20 de la Selección Argentina de Diego Placente. Nacido en la isla de Palma de Mallorca, es categoría 2006 e inició su carrera en las juveniles del conjunto local que es parte de LaLiga. El “europibe” no llegó a debutar en Primera, pero ya tuvo entrenamientos con el equipo profesional.

Si bien mantiene pasaportes para poder jugar en España, Italia y Estados Unidos, se decidió por Argentina, no solo por el vínculo de su madre, sino también por su abuelo argentino Moisés. Con la Albiceleste ya disputó el Torneo de L’Alcúdia, el Sudamericano Sub 20 y un encuentro con la Sub 23.

Gallardo evaluará en los entrenamientos su nivel. Si lo ve para Primera División, lo mantendrá en el plantel profesional y lo considerará de cara al segundo semestre de este 2025 repleto de compromisos. Caso contrario, bajará a la Reserva para que se vaya adaptando al ritmo y roce del fútbol argentino, muy distinto al español.

¿Cómo juega Woiski? Si bien no se caracteriza por ser solo una referencia de área, sino más bien arrancar los ataques desde los costados -por eso mismo lo llegaron a apodar "el nuevo Garnacho"-, rompió todos los récords goleadores en Mallorca: marcó más de 500 goles en las Inferiores.