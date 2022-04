No se sabe a ciencia cierta cuántos intentos precisó pero en concreto se ve que le entra al balón desde afuera del área y marca un auténtico golazo, metiéndola justo en la escuadra.

De fondo se pueden escuchar las exclamaciones de asombro del resto de los presentes, otorgándole bastante credibilidad al gol que metió.

"Si algún equipo necesita refuerzos para este verano que sepa que estoy libre", agregó Ibai mandándose la parte ante semejante gol.

Pero no es la primera vez que se comparte un video haciendo algún deporte; hace algún tiempo, el streamer protagonizó un video en el que encestó un triple desde la mitad de la cancha, algo que se viralizó rápidamente.

Si algún equipo necesita refuerzos para este verano que sepa que estoy libre..mp4

Ibai habló sobre la polémica de Piqué

El defensor de Barcelona Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quedaron apuntados por un medio español a raíz de la investigación sobre las comisiones de la Supercopa de España.

De acuerdo al sitio El Confidencial, la RFEF negoció una comisión de 24 millones de euros con Kosmos, la empresa de eventos deportivos de Piqué, para trasladar el torneo a Arabia Saudita durante algunas temporadas.

"Hay mucha gente que viene al directo a pasárselo bien, pero quiero que entendáis que hay cosas que no se pueden obviar. Yo no estoy implicado y no tengo nada que ver, pero estás en ese círculo y te mencionan. Yo lo que no haría es llevarme una competición española a Arabia Saudí, nunca, en mi puta vida, independientemente del dinero que me paguen”, dijo Ibai sobre el caso de Piqué.

“Me da igual que me creas o no me creas, nunca en mi puta vida me he movido por dinero, jamás, y mira que he hecho dinero, como un cerdo. ¿He hecho cosas por dinero? Sí. ¿Me gusta ganar dinero? Está bien ¿Qué quieres que te diga? Es una cosa que te relaja mucho. No tengo nada que demostrar ni soy mejor que nadie”, agregó el streamer.

Y concluyó: “Gano tanto dinero que para qué más. Es otro de los motivos por los que no me interesa lo de las criptomonedas o no me voy a Andorra. Aparte de que en España estoy de puta madre, es que hay un punto en que dices ‘para qué más’. Y no es por ser humilde. Soy como soy con mis defectos y mis virtudes”.