Se bajó de este Mundial para jugar el próximo con Italia

"Hasta las 23:00 horas de anoche estuve intentando convencerlo para que se uniera al equipo, le dije que estaba entre los 26 convocados para el Mundial. Me respondió que quería pensar y hablar con las personas cercanas para entender qué era lo mejor para su carrera. Más tarde decidió declinar mi oferta", explicó este martes en rueda de prensa el técnico australiano, justo después de dar a conocer los convocados para Qatar 2022.

cristian-volpato-italia_2893615_20221108144745.jpg

Volpato debutó en la Serie A el año pasado de la mano de Mourinho y lleva ocho partidos y dos goles en Roma. Es una de las grandes promesas del fútbol mundial. A tal punto que con apenas 18 años pudo haber jugado su primer Mundial (Messi lo hizo con 19). Sin embargo, prefirió no hacerlo para no quedar blindado con la Selección de Australia y tener chances de jugar para la mayor de Italia. De hecho, ese es su deseo, ya que viene jugando en las juveniles de ese país y lo ha dicho públicamente.

“Me siento italiano y quiero jugar con Italia. Pero no sabemos qué nos depara el futuro”, sentenció Volpato meses atrás en una entrevista, en la que también expresó que fue "fantástico andar con ese escudo” cuando le tocó jugar con dicho país.

Sin embargo, en las últimas horas, Volpato expresó en una historia de Instagram: "He visto muchas especulaciones sobre decisiones que supuestamente he tomado a nivel internacional: la verdad es que todavía estoy en el comienzo de mi carrera profesional y estoy totalmente enfocado en continuar ese proceso en la Roma. Tomar cualquier tipo de decisión apresurada sobre mi futuro internacional en esta etapa temprana corre el riesgo de ser extremadamente prematuro. Habrá mucho tiempo para que tome la decisión que me parezca correcta, pero en este momento sé que mi enfoque debe ser continuar trabajando duro todos los días para continuar mejorando como jugador. Por ahora, es hora de concentrarse en el juego contra Sassuolo".