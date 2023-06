Eliminatorias Eurocopa 2024: Inglaterra goleó ¡7-0! a Macedonia

Inglaterra aplastó a Macedonia

Por el grupo C, los Leones se destaparon en Old Trafford y no le dieron chance alguna a los macedonios: Harry Kane abrió el marcador recién a los 29 minutos del partido, y allí comenzó la lluvia de goles. Bukayo Saka se anotó con un hat trick, Kalvin Phillips y Marcus Rashford también convirtieron, y el propio Kane cerró el resultado, de penal.

Con la apabullante victoria, Inglaterra se mantiene en el primer lugar de su zona con puntaje ideal: 12 unidades, cuatro jugados y cuatro ganados. Macedonia está cuarto con tres unidades; vale destacar que son cinco selecciones por grupo-.

Ajustada victoria de Francia y todos los resultados del lunes

A les Bleus, subcampeones del mundo, no les sobró nada y vencieron 1-0 a Grecia -que terminó con 10 por la expulsión de Mavropranos- en el Stade de France gracias al gol de Kylian Mbappé de penal, a los 10' del segundo tiempo. Francia lidera el grupo B, con 12 puntos.

Ucrania 1 - 0 Malta

Armenia 2 - 1 Letonia

Finlandia 6 - 0 San Marino

Irlanda 3 - 0 Gibraltar

Turquía 2 - 0 Gales

Irlanda del Norte 0 - 1 Kazajstán

Eslovenia 1 - 1 Dinamarca

Suiza 2 - 2 Rumania

Israel 2 - 1 Andorra

Bielorrusia 2 -1 Kosovo

Todos los partidos del martes

Escocia - Georgia

Noruega - Chipre

Moldavia - Polonia

Islas Feroe - Albania

Austria - Suecia

Estonia - Bélgica

Hungría - Lituania

Bulgaria - Serbia

Islandia - Portugal

Bosnia - Luxemburgo

Liechtenstein - Eslovaquia