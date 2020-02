Elizondo: "Ningún club planteó la disolución de la Superliga"

“La Superliga va morir si los clubes que la componen lo quieren y por el contacto que tengo con los dirigentes cada 15 días en las reuniones de comité ejecutivo, o en las de la mesa directiva, no está en los planes de ninguno”, advirtió Elizondo en una conversación en Radio Rivadavia.

Al ser consultado por los dichos del presidente de Boca, Jorge Ameal, quien opinó semanas atrás que la Superliga dejaría de existir a mitad de año y el despacho de una agencia de noticias que dio el mismo pronóstico, Elizondo reiteró la negativa.

“Le mostré a Roberto Digón, quien es Tesorero de la Superliga, las declaraciones de Ameal. Tengo relación con (Mario) Pergolini y (Juan) Riquelme. Entre todos trabajamos para hacer lo mejor del fútbol argentino. Respeto la opinión de Ameal, como las de todos, pero eso no es lo que se charla en las reuniones de Comité”, sostuvo Elizondo.

En ese sentido, Elizondo aseguró que en las conversaciones que mantiene con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, este nunca le manifestó el interés de la asociación por romper el vínculo creado en 2017.

“Cuando comenzamos, los clubes no sabían cuándo ni cuánto cobraran. El lunes no se sabía qué día jugaban el fin de semana siguiente. Hoy los clubes tienen en la Superliga un método de control, de gestión, deciden todo. Sería una pena que quienes definen todo acá, piensen que otros tengan que hacerlo por ellos, en otro lugar”, lamentó.

Además de Ameal, el otro presidente que aboga por el retorno de la primera división es Nicolás Russo. De hecho su nombre figura como uno de los posibles titulares de la mesa de Primera en el hipotético retorno a la AFA.

“La definición sobre si la Superliga sigue o no, es una decisión de los 24 clubes que hoy la conforman. Ninguno me dice ni a mí, ni en la reunión de comité ni en las de la mesa que debe dejar de existir. ¿Hay errores? Sí, también me dicen qué podemos mejorar… Pero en ningún caso lo que me transmiten es: esto no me gusta hay que romperlo”, aseguró Elizondo.