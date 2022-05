Emiliano Vecchio está a un paso de dejar Rosario Central

El mediocampista no está en los planes del entrenador para lo que viene y en las próximas horas podría llegar a un "acuerdo" con la dirigencia del club Canalla para rescindir su contrato con el club.

La decisión del cuerpo técnico del elenco rosarino se dejó entrever en el último partido, ante Sol de Mayo, por la Copa Argentina, en el que Vecchio no integró ni siquiera la lista de convocados.

El enganche jugó el partido que Central perdió 1-0 como visitante de Tigre, fue al banco de suplentes en el empate en dos goles como local contra Colón, entró unos minutos en la caída 2-1 como visitante de Huracán y siguió en el banco en las victorias de local 3-0 sobre Independiente y 3-1 sobre Estudiantes, pero no integró el plantel ganó 5-3 por penales al equipo del Federal A.

Junto a Vecchio, no seguirán en Central el delantero Milton Caraglio, el marcador lateral derecho Fernando Torrent, el zaguero paraguayo Ricardo Garay y el volante central uruguayo Martín Rabuñal.

En medio de esta situación, durante las últimas horas se filtró por redes sociales un audio de Emiliano Vecchio en el que apuntó contra los dirigentes y acusó que le "faltaron el respeto" y le "mintieron", aunque a pesar de eso él "quiere seguir".

"Me quedo jugando en Reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, yo quiero ayudar, a mi no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir", dice el jugador.

Luego añade, "mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que arman las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes voy hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que esta pasando".

Por último, apuntó: "A mi de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número 2 (Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos, yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste".