Enzo Copetti no piensa en su partida: "Me siento cómodo acá"

"Mi cabeza está en Racing y en el domingo. Y se viene el clásico, que es muy importante para nosotros y para la gente. Estamos muy convencidos de lo que queremos", aseguró el atacante en declaraciones televisivas luego de que trascendiera el interés de Udinese.

Por otra parte, expresó que se siente "cómodo" y "muy bien" en la Academía y destacó la importancia del grupo de trabajo que acompaña al entrenador: "Me siento bien, más con este cuerpo técnico que tiene una idea que creo que me sirve mucho".

Al mismo tiempo, admitió que "si un día llega una oferta y a Racing le convence, me tendré que ir. Y si en algún momento me voy, ojalá me toque volver".

Por otra parte, habló de las críticas hacia Edwin Cardona: "Son injustas. Es un gran amigo y gran jugador. Nos puede dar muchísimo porque jugó en selección, tiene jerarquía. Me hizo abrir la cabeza, saber que siempre hay que estar preparado y de la mejor manera. Hablamos mucho de todas las cosas que nos pasa, yo le digo que esté tranquilo y no se vuelva loco".

Racing Club, tercero con 9 puntos en la Liga Profesional de Fútbol, enfrentará el próximo domingo a Sarmiento de Junín, como visitante, por la sexta fecha.