Estudiantes no tuvo puntería y quedó eliminado por penales

Estudiantes jugó un partidazo con todas las letras. Un encuentro igual a los demás que tuvo de local a lo largo de la Copa, donde salvo a Bragantino en fase de grupos, goleó a todos. Tanto desde la intención como desde la ejecución fue igual, la única diferencia estuvo en la puntería. En los 90' y en los penales.

A veces el fútbol también se explica por el azar. Y la realidad es que el Pincha no ligó. Porque está claro que errar tantos goles es un déficit, pero el equipo de Eduardo Domínguez lo buscó por todos lados y estrelló ¡cuatro! remates en los palos. Luego, otros dos en la definición.

Una actuación avasallante de Estudiantes durante casi todo el partido, que lo empezó ganando desde el marco, con un recibimiento imponente que lo empujó a pasarlo por arriba a Corinthians desde que la pelota se puso en juego. Así, antes del minuto se puso en ventaja con un remate de Mauro Méndez que se desvió en un defensor.

Tras 25 minutos arrolladores del Pincha, presionando alto y recuperando rápido, y obligando a Cassio a permanecer atento: el arquero le tapó dos muy claras a Rollheiser, el local bajó un cambio en la intensidad, pero no en la creación de situaciones de peligro. Es que allí comenzaron los palos: el primero fue de Benedetti y el segundo de Rollheiser.

El zurdito ex River juega a otra cosa, tiene pinceladas de crack y la personalidad para hacerse cargo de la generación. Pero esta noche tuvo el arco cerrado, y en el complemento estrelló otro remate en el palo. El cuarto tiro al poste fue un zurdazo de Ascacíbar. Domínguez se la jugó y metió un triple '9', entendiendo que ir a penales no era negocio. Pero no le alcanzó.

Estudiantes anuló a Corinthians y lo pasó por arriba. El trámite fue de goleada, pero terminó en penales. Y allí, la suerte volvió a estar del lado brasileño. El Pincha falló dos seguidos: Cassio se lo tapó a Rollheiser y Lollo le dio al travesaño, pero en el medio Andújar le contuvo el tiro a Giuliano y mantuvo con vida a su equipo.

Sin embargo, Ascacíbar erró el quinto y el Timao accedió a las semifinales de la Copa Sudamericana, en un verdadero milagro del fútbol. Llama la atención que ni Boselli ni Carrillo patearon. Por un lugar en la final, Corinthians enfrentará al vencedor de América MG - Fortaleza, asegurando un finalista brasileño. Jugando así, Estudiantes peleará sin dudas la Copa de la Liga Profesional.