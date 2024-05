Ezequiel Fernández estaría en la mira del Atlético de Madrid: ¿Se va de Boca?

La información fue dada a conocer por el diario Marca, medio que indicó que el jugador de 21 años se perfila como un posible reemplazo de Koke, figura emblemática de los "Colchoneros". El mercado de pases abrirá en junio y el "Xeneize" se prepara para recibir posibles ofertas por sus jugadores. "Equi", quien ya fue vinculado con clubes de renombre como Milan (Italia), Benfica (Portugal), Brighton y Liverpool (los dos últimos, de Inglaterra), parece ser uno de los más codiciados.

Según trascendió, en Boca la postura es clara: no planean dejar ir al mediocampista por menos de su cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de dólares. Sin embargo, están abiertos a negociaciones que se acerquen a esa cifra. Para el conjunto que este fin de semana empató como local contra Talleres, cualquier transacción incluiría la posibilidad de mantener un porcentaje del pase del jugador, lo cual les permitiría beneficiarse de una futura venta.

El volante demostró ser una pieza fundamental en el esquema de Diego Martínez, técnico de Boca, aportando dinamismo y visión de juego. Su habilidad para recuperar balones y generar jugadas ofensivas lo convierten en un mediocampista completo, características que Simeone valora profundamente en su equipo.

La bronca de Edinson Cavani

Luego del 0 a 0 entre Boca y Talleres, Edinson Cavani, delantero del "Xeneize" explotó por los tres tantos que no le cobraron a su equipo e hizo especial referencia al tanto anulado que lo tuvo como protagonista. Es que el uruguayo empujó la pelota abajo del arco sobre el final del primer tiempo, pero luego fue invalidado a instancias del VAR por posición adelantada, lo que generó que el delantero saliera en El Canal de Boca con los tapones de punta a manifestarse en contra del uso de la tecnologia en el fútbol. "Es una herramienta que está dañando", declaró.

“La vi la jugada del sábado. Una pena que ese gol no se pudo dar. Fue tan confuso, eso le quita el fútbol esa espontaneidad que tiene por momentos se ven inimaginables y que es lo que lo hace rico. A veces, de esta manera, perdemos lo que siempre ha tenido el fútbol. Yo no soy partidario del VAR desde hace un tiempo atrás. Hay que dejar que los árbitros tengan ese margen, que sean seres humanos y se pueden equivocar. Pueden acertar, como toda la vida lo hicieron… Yo prefiero que le erren y se equivoquen dentro de la cancha en una jugada rápida a que desde una computadora y sentados en una silla tomen una decisión cuando no está en el lugar”, opinó.

Edinson Cavani Boca Talleres VAR.jpg Edinson Cavani se mostró en contra de la utilización del VAR en el fútbol.

Luego, aclaró que las declaraciones no tienen que ver con el tanto que se le anuló el sábado contra los dirigidos por Walter Ribonetto: "No tenemos las herramientas de tecnología como para tomar ciertas medidas. No es por lo del gol, siempre que me han preguntado digo que yo prefiero el fútbol sin VAR”.

“A la gente no le das certezas de la decisión que estás tomando. Lo que se ha visto son imágenes que no son claras. Y eso despierta quilombo, que no es lindo en el fútbol. El fútbol tiene que ser esencia pura, pasión, equivocación y picardía", completó el goleador.