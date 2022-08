Ezequiel Schelotto se despidió en redes: "No dependía de mí"

El 'Galgo', quien había llegado a la institución de Avellaneda en el mercado de pases de 2021 desde el Brighton de Inglaterra, reveló que había llegado a su óptima condición física y futbolística pese a las lesiones. "No fue fácil ir al banco y no entrar", apuntó en un claro mensaje contra el cuerpo técnico.

"Hoy me toca despedirme, de un modo el cual no quería. Si tengo que decir algo es solo GRACIAS RACING, GRACIAS por darme la posibilidad de jugar en el fútbol argentino. De vestir la camiseta de un GRANDE, el Primer Campeón Del Mundo Argentino", inició el comunicado Schelotto, y continuó con agradecimientos para la gente del club.

"Me hubiese gustado cumplir el sueño de mi viejo y mi Abuelo de jugar con el estadio lleno. Entiendo que muchos desde afuera están “calientes” y no saben lo que uno le pasa día a día, por eso no le deseo a nadie lesionarse".

En ese sentido, contó que trabajó "en silencio incansablemente, horas y horas para volver, logre mi objetivo físico y futbolístico, pero no dependía de mi y estar ausente los meses lesionando no fue fácil, ir al banco y no entrar, pero les aseguro que hice hasta lo imposible por jugar".

Por último, expresó que ahora tendrá nueva etapa y que la afrontará "con la actitud que me caracteriza, como lo hic en esos 15 años en Europa y estos casi 2 años en Racing".