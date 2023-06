Facundo Buonanotte, tras el debut: "Estoy soñando despierto"

"Estoy soñando despierto, es una locura, el técnico me dio la confianza. Ya lo habíamos practicado en la semana y salió bien. Me dijo Scaloni que disfrute, era un partido para que me conozcan mis compañeros", dijo el exfutbolista de Rosario Central.

Y agregó: "Fue una gran pena no estar en el Mundial Sub-20 (por decisión del Brighton inglés), concentraba junto a Ale Garnacho y ahora tenemos una revancha. Seguimos sumando".

"Le agradezco en este momento a mi familia por estar en todos los momentos", finalizó el volante de 18 años.

Lo Celso.jpg Lo Celso fue titular en el amistoso ante Indonesia.

Por su parte, el volante Giovani Lo Celso comentó: "Cada gira es una prueba más para nosotros. Estos son lo últimos partidos antes que arranque un camino duro de las Eliminatorias".

"Tuvimos dos pruebas (Australia e Indonesia) y las pudimos sacar adelante demostrando todo lo que tenemos. Obviamente que estoy muy feliz , cada vez que vengo trato de demostrar todo lo que puedo dar", señaló el exmediocampista de Rosario Central.

Lo Celso también expresó su satisfacción porque continúen en el plantel albiceleste las figuras que ganaron el Mundial de Qatar 2022.

"Sigue todo igual, es un orgullo que sigan todos nuestros referentes y el cuerpo técnico. Teníamos que dar la cara hoy y lo hicimos", remarcó.