Facundo Farías tendría todo acordado para jugar en River

¿Qué fue lo que dijo el representante? En diálogo con Radio La Red, Sendoa brindó detalles de una reunión que mantuvo con el presidente del Sabalero, Jose Vignatti, y contó que, según lo que habló con el dirigente, "Farías va a cerrar con River".

"El interés de los dos clubes yo me lo enteré por la gente de Colón. Me dijeron que llamó Riquelme para Boca y después por lo que hablé con Vignatti en una reunión me dio a entender que va a cerrar con River", blanqueó quien le maneja las negociaciones al futbolista de Colón de Santa Fe.

Por otro lado, Sendoa consideró que "Si arranca la pretemporada en Colón yo creo que no se va" pero recomendó que "Si se apuran los clubes grandes creo que hay posibilidades de que se vaya". En ese sentido, adelantó que tanto River como Boca "el martes o miércoles van a apretar el acelerador" por las operaciones, pero que si Vignatti le dijo eso "es porque tiene algo".

Martín Sendoa también se animó a dar su punto de vista y opinó que "Facundo es para River. Hoy en River creo que se potenciaría mucho. Si va a Boca es un lujo también, ojo. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Eso lo va a decidir también Colón".

Lo cierto es que Farías tiene contrato hasta diciembre de 2022 y en la entidad santafesina pretenden que cualquier club que quiera llevárselo debe abonar la cláusula de 10 millones de dólares que tiene el juvenil. La MLS ofreció un poco menos (7 millones) y no lo logró: ¿Podrán Boca o River?