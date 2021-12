Facundo Medina fue detenido por violencia de género

El jugador del Lens de la Ligue 1 y de la Selección Argentina, está acusado de ejercer violencia de género contra su ex novia en la cena de Navidad. Los primeros reportes indican que la agresión se habría producido en la casa de Medina en el transcurso del festejo.

Según informaron los medios franceses, las autoridades se encuentran trabajando para determinar lo ocurrido entre la noche del 24 de diciembre y el 25. Medina “es sospechoso de haber cometido actos violentos premeditados contra una ex novia, que venía de Argentina”, afirmó el diario L’Equipe.



El fiscal Benoît Gauthe señaló que la mujer, quien abandonó el domicilio en común, acusa a Facundo Medina de "violencia voluntaria", algo que el futbolista habría “admitido parcialmente”.



Este domingo la policía citó al defensor para que declare y al finalizar la audiencia fue detenido de manera preventiva, aunque luego quedó en libertad con cargos. Esto quiere decir que más adelante deberá enfrentarse a un juez.

Medina surgió de las divisiones inferiores de River Plata y durante la Superliga 2019-2020 se destacó en Talleres de Córdoba, lo que le permitió ser vendido al Lens de Francia. Además, siempre estuvo en la nómina de las selecciones juveniles con Fernando Batista como entrenador. El defensor fue parte del equipo argentino que jugó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El futbolista participó del Mundial Sub 20 en 2019 y también fue muy importante en la obtención del Preolímpico Sub 23 que le dio el pasaje a los JJOO al seleccionado argentino. Medina está en el radar de Lionel Scaloni y ha sido citado en varias ocasiones: en octubre de 2020, donde ingresó en el final del partido que Argentina le ganó a Bolivia en La Paz por las Eliminatorias. También estuvo en la doble fecha de noviembre de aquel año, aunque no sumó minutos. Luego participó en la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 del pasado mes de octubre.

Hasta el momento, ni Medina ni su club Lens hablaron sobre lo sucedido.