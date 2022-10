Falleció Fabricio Domínguez, el jugador que se electrocutó en una cancha

Fabricio estaba mirando jugar a su hermano en una cancha llamada La Fulbacha por la calle Armani, de Godoy Cruz, Mendoza. En un momento, se acercó al alambrado y sufrió una fuerte descarga eléctrica. Enseguida fue derivado por sus heridas al hospital Lagomaggione y luego fue trasladado al Hospital Central, donde lamentablemente falleció este joven.

Embed El Club Gimnasia lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Fabricio Domínguez y acompaña a su familia en este difícil momento.



Que descanses en paz, Fabri. Gracias por haber defendido la camiseta Blanquinegra y por ser la gran persona que fuiste. Tu recuerdo será eterno. pic.twitter.com/Aezz1Z6mbQ — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) October 11, 2022

"Agradecemos a todos los que han estado orando por Fabricio. Ya no hay más nada para hacer por él. Dios se lo lleva, tiene muerte cerebral lamentablemente", sostuvo unas horas antes Luis, tío del futbolista. "Todo un futuro realmente tirado por el piso. La familia está destruida, no hay más nada para hacer. En estos momentos estoy yendo al hospital a ver a mi hermano (padre de Fabricio) que está desesperado. No hay nada por hacer, gracias a los que se han preocupado por nuestra familia", agregó.

"El Club Gimnasia lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Fabricio Domínguez y acompaña a su familia en este difícil momento. Que descanses en paz, Fabri. Gracias por haber defendido la camiseta Blanquinegra y por ser la gran persona que fuiste. Tu recuerdo será eterno", escribió Gimnasia de Mendoza en sus redes sociales junto a una foto del juvenil. Además, este miércoles el club mendocino se encontrará cerrado por duelo.