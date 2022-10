Los jugadores de la Selección Argentina que se perdieron un Mundial por lesión

Santoro, ídolo y ganador de todo con Independiente, se perdió el Mundial de Inglaterra 1966 por un desgarro. "Se destrozó el sueño de toda mi vida", contó el arquero tiempo después al recordar ese momento con El Gráfico. Era uno de los suplentes de Hugo Orlando Gatti, quien era el dueño del arco por el entrenador Juan Carlos Lorenzo. Y, justamente Gatti, se operó los meniscos en junio de 1977, en ese tiempo perdió la titularidad con el Pato Fillol y por no querer ser suplente, no estuvo en Argentina 78, donde la Selección ganó su primer Mundial.

Luego, Roque Avallay, campeón con Huracán del fútbol argentino en 1973, no pudo estar en Alemania 1974 por molestias físicas que tuvo en los amistosos con la Albiceleste previos al certamen. El entrenador Vladislao Cap desafectó al jugador del Globo. “Pese a nuestras intenciones, Avallay tendrá que volverse a Buenos Aires. Su lesión parecía evolucionar, incluso se lo puso un rato ante Francia, pero ahora recrudeció”, informó el técnico.

Después, Miguel Ángel Russo y Daniel Passarella, tuvieron sus dolores de cabeza antes del mítico Mundial 1986. “En los primeros días de enero de 1986 me caí en la bañera de mi casa, se me trabó la rodilla, tuve que operarme y no dieron los tiempos para hacer el proceso de recuperación. La osteocondritis me tenía mal desde el 81″, explicó el ex entrenador de Boca en una entrevista al diario La Capital, cuando recordó el episodio que lo dejó al margen de la competencia.

Mientras que el Kaiser sufrió una enterocolitis que lo dejó afuera de los primeros partidos, y luego sufrió un desgarro en su pierna izquierda que lo alejó definitivamente de las canchas. El defensor llegó a perder seis kilos por su malestar y aquella situación le impidió volver a jugar en el plazo en el que se desarrolló el Mundial. Fue parte de la delegación de Carlos Bilardo y campeón como todo el plantel, aunque sin jugar.

También Darío Franco y Roberto Ayala pasaron por lo mismo. El ex volante, pilar de la era de Alfio Basile en la que Argentina ganó dos Copas América (1991 y 1993), a pocos meses de Estados Unidos 1994 sufrió una fractura de tibia y peroné y se perdió el certamen, donde estuvo Ariel Ortega en su lugar. Estuvo en la concentración argentina de todas maneras. Por su parte, el Ratón padeció una dolencia muscular en los trabajos precompetitivos previo al debut con Nigeria en el Mundial de 2002. Mauricio Pochettino lo reemplazó y él no pudo jugar ni un minuto en ese Mundial decepcionante con eliminación en fase de grupos.

Y, por último, aparecen los casos de Sergio Romero, Ever Banega y Manuel Lanzini en la previa del Mundial 2018. "Chiquito", tras su buena actuación en Brasil 2014 con su episodio de héroe en los penales ante Holanda, no estuvo en Rusia por un bloqueo articular en su rodilla derecha. Por ese motivo, Willy Caballero y Franco Armani atajaron. Banega, uno de los jugadores favoritos del entrenador Alejandro Sabella, fue desafectado por molestias por una infección pulmonar. Y Lanzini no estuvo por una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Se dio muy cerca de la cita. Enzo Pérez entró por él al plantel argentino.