Federico Girotti: "Era un partido clave para nosotros"

"Iba al arco, así que debería pertenecerme", remarcó Girotti con respecto a la jugada, en la que amagó al arquero Altamirano, después definió y Gustavo Canto la terminó metiendo adentro de su propia meta.

Por otra parte, manifestó que "era un partido clave para nosotros, nos faltaba medio equipo prácticamente", en referencia a las numerosas bajas entre convocados, lesiones y sanción que tuvo River.

Embed #LPFxTNTsports | Federico Girotti participó en el gol de la victoria y fue la figura del encuentro: "Iba al arco, así que me debería pertenecer." pic.twitter.com/IwpQwPu8Sq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2021

Analizó que "fue un partido complicadísimo que supimos aprovechar. Ellos, con su gente, en su cancha, nos atacaron cuando nosotros bajamos un poco. Pero supimos hacernos fuertes de contra y hacer el gol".

En cuanto a lo personal, describió: "A mí me sirve para volver a agarrar confianza. Hace muchos partidos que no convertía un gol. Me sentía un poco bajo de confianza y necesitaba recuperarla. Entonces, si el jugador está bien puede responder de la mejor manera dentro de la cancha".