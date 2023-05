Felipe Melo pidió a Germán Cano para la Selección Argentina

"Scaloni lo debe mirar, tiene que hacer una experiencia. El Mundial es una competencia corta, un torneo rápido, de un mes, no importa si un jugador tiene 17 o 35 años. Si está en un buen momento, lo tiene que llevar, es lo que importa", comentó en su momento. Y agregó: "Si Argentina no lo llama, es mejor para Brasil y para nosotros en Fluminense. Pero como compañero e hincha tengo que decir que merece una oportunidad: es el máximo goleador y el mejor 9 que tenemos en el fútbol de Brasil".

Y ahora, luego de la tremenda goleada contra el Millonario, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores, Felipe Melo volvió a hacer el mismo pedido y hasta le reprochó al técnico de Argentina que no lo escuchó antes a pesar de haber sido compañeros en su paso por España.

cf4c72a2dd529135052558a1315e77f537e318c0.jpg

Embed

"Cano hizo un golazo y ya los había hecho en otros juegos también. Le di un consejo, pero el entrenador (Scaloni) a pesar de conocerme y haber jugado juntos en Racing de Santander, no me escuchó. Espero que me pueda escuchar en este momento", sentenció el ex jugador de Palmeiras.

En una entrevista que le realizó Milenium Sports by Marketing Registrado, Cano, oriundo de Misiones, había manifestado sus ganas de jugar con la casaca albiceleste: "El deseo de ser llamado a la Selección Argentina siempre está, es difícil pero no imposible. Me preparé mucho para este momento y si me llamaran, daría el 100%. Las condiciones y las ganas las tengo para estar atravesando este momento. Estoy preparado para jugar en la Selección y desde afuera o desde adentro voy a estar apoyando".

El delantero que ¡lleva 23 goles en 21 partidos este año!, llegó gratis al Fluminense tras quedar libre de Vasco Da Gama. Tuvo un breve paso por el fútbol argentino (jugó en Lanús y en Chacarita), y aunque su mejor rendimiento llegó después de cumplir más de 30 años, su actualidad es increíble: suma los mismos goles que Erling Haaland en 2023 con dos juegos menos. Tremendo.