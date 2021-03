Fernando Gago: "No creo que alguna vez dirija a River"

Sobre la posibilidad de ser el director técnico del elenco de la Ribera, manifestó: "Estoy aprendiendo, tratando de ir bajando una idea de juego. Entiendo que puede estar el deseo en la gente, pero primero tengo que sentirme capaz, me tengo que formar, aprender y crecer. Trato de no pensar en lo que viene, disfruto muchísimo el día a día". Respecto a la chance de sentarse en el banco del Millonario, el mediocampista central fue categórico: "No creo que alguna vez dirija a River por mi pasado con Boca y la rivalidad futbolística que hay. Es imposible", aseguró.

Al ser consultado por el cruce entre los defensores Frank Fabra y Carlos Izquierdoz en el partido del Xeneize ante Talleres de Córdoba, Gago respondió: "Yo no hablo de lo que pasa en los clubes donde no estoy, son situaciones que me tienen que pasar para dar una opinión. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que son situaciones que pasan y se terminan ahí. Después, si me pasa a mí como entrenador, analizaré por qué se llegó a eso. Yo odiaba cuando un ex jugador hablaba del club porque no sabía lo que pasaba, sería injusto hablar de la actualidad estando afuera", agregó en declaraciones a ESPN.

"Entendí que lo más lindo del fútbol es tener la pelota porque más situaciones de riesgo va a tener tu equipo. Tuve técnicos que me dejaron muchísimo, siempre anoté todo lo que me dejaba un entrenador y elegí esta forma de jugar, de intentar ser protagonista", dijo "Pintita" sobre su estilo como DT, que hoy está plasmando en Aldosivi.

Y terminó hablando del elenco marplatense: "Cuando arrancó la pretemporada con Aldosivi tenía nada más que quince jugadores, así que fue bueno porque pude trabajar individualmente para que vayan agarrando la idea. Los chicos lo están haciendo bárbaro".