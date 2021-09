Fernando Gago se despidió como técnico de Aldovisi

Gago se presentó en la práctica de este lunes para despedirse de los jugadores y le puso fin a su ciclo como entrenador del Tiburón.

El conjunto de Mar del Plata no está mostrando un buen rendimiento dentro del torneo local y tras la caía frente a Gimnasia, los rumores sobre la salida del ex Boca se hicieron cada vez más fuertes. En las 13 fechas jugadas el equipo sumó tan solo 13 puntos: Cuatro triunfos, un empate y ocho derrotas. Es por estos números que se ubican en el puesto número 23° de la tabla de posiciones.



Gago tuvo intenciones de marcar su propio sello en su paso como DT pero los resultados obtenidos no fueron los mejores. En el torneo pasado estuvo al frente durante 13 fechas y tampoco había logrado una buena campaña (tres victorias, dos empates y ocho caídas).

Los marplatenses tiene la necesidad de recuperarse cuanto antes para poder ir escalando en la tabla poco a poco. Si bien los descensos recién volverán en 2022, el equipo debe mejorar su registro para evitar la pérdida de categoría en la próxima temporada.

Fernando Gago asumió como técnico a principio de año para reemplazar a Guillermo Hoyos. En total dirigió 26 partidos: siete victorias, tres empates y dieciséis derrotas (30 goles a favor y 45 en contra). Cabe destacar que con Aldosivi tuvo su primera experiencia al frente de un equipo.