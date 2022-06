Flandria venció de visitante a Almirante Brown

El único gol del partido, jugado en la cancha de Brown, lo marcó el defensor Agustín Dátola, en contra de su valla.

Embed #NacionalEnTyCSports ¡GOL DE @CSyDFlandria! Excelsa jugada de Borasi sobre el costado derecho y pase letal para que Dáttola termine convirtiendo en propia puerta en el amanecer del partido.

Miralo EN VIVO por @TyCSports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn acáhttps://t.co/B0VMk1jS3n pic.twitter.com/3YSGHehq0r — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) June 7, 2022

Esta victoria le permitió el equipo de Jáuregui alejarse momentáneamente del fondo de la tabla, habida cuenta que descienden los dos últimos de la clasificación general.

Finalizada la fecha, las posiciones quedaron así: Belgrano 41 puntos; Brown de Adrogué 34; San Martín (Tuc) 33; All Boys e Instituto 30; Gimnasia (Mza) 29; Almagro 28; Chacarita, Indep.Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Estudiantes (RC) y Dep.Madryn 25; Agropecuario 24; Nueva Chicago y Def.de Belgranop 23; Dep.Maipú, Quilmes, Dep.Riestra y Ferro 22; Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Dep.Morón, Alte.Brown, y Güemes (SdE) 19; Temperley 18; At.Rafaela, Mitre (SdE), Sacachispas y San Telmo 16; Flandria y Villa Dálmine 15; Tristán Suárez y Santamarina 10.