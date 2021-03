Franco Armani: "Hay que estar cuando el equipo lo necesita"

"Fue un partido difícil como siempre, porque es una cancha complicada y es un equipo que espera y busca algún contragolpe o error de nosotros, o alguna pelota parada", expresó el golero Millonario, y agregó: "Se hace difícil porque ellos aprietan, juegan y sabíamos que se iba a dar de esta manera".

En tanto, brindó un análisis del desarrollo del juego y de su rendimiento personal: "Yo creo que dominamos el partido. Prácticamente ellos tuvieron dos jugadas, un mano a mano y la pelota del tiro de esquina. Fueron solo dos jugadas y, como siempre digo, hay que estar cuando el equipo lo necesita y responder. Gracias a dios, hoy se dio de buena manera".

Embed #CopaDeLaLigaxTNTsports | Franco Armani fue la gran figura de la cancha: "Como arquero y como equipo buscamos eso todos los partidos, terminar con el arco en cero."#PLARIVxTNTsports pic.twitter.com/CY3XT4avjD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2021

En cuanto al cometido de no recibir goles por segunda vez al hilo, Armani manifestó "Me voy contento porque cuando se saca el arco en cero y ganamos me voy con estas sensaciones. Como arquero y como equipo buscamos eso todo los partidos: terminar con el arco en cero".

El próximo compromiso de River será el jueves 4 de marzo frente a Racing, en un partido correspondiente a la definición de la Supercopa Argentina que se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.