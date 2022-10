Fuertes pasacalles en Racing contra el plantel y cuerpo técnico

Éstos fueron los durísimos mensajes: "La camiseta de Racing es para valientes", "los cobardes no hacen la historia", "Copetti bocón. Hacete cargo cagón", culpándolo por no hacerse cargo del penal y "jugadores, cuerpo técnico, mediocres pechos fríos". El día no es casual: este jueves el plantel vuelve a entrenar después de perder el título. Los pasacalles ya fueron descolgados por la Policía. No estaban firmados por nadie.

pasacalles-racing_862x485.webp

pasacalles-racing_w862.webp