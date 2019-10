Futuro incierto para Tribuna Segura

Bajo esta modalidad, la mayoría de las barras -o sus líderes- no pudieron entran los estadios de la Argentina, otros países ni durante el mundial.

El futuro presidente, Alberto Fernández, aún no definió cuál será su gabinete y por lo tanto es imposible determinar si tendrá continuidad la herramienta -la única- que sacó de la cancha a las barras. Sin embargo, y teniendo en cuenta el antecedente de Hinchadas Unidas Argentinas que pesa sobre su espacio, nadie ofreció alguna precisión al respecto.

La Dirección Nacional de Seguridad en espectáculos futbolísticos tampoco atendió un llamado de alguien afín al área para establecer un lazo o un cruce de informes y eso, allí, eso fue entendido como una señal de que no habrá continuidad.

“Ya está implementado en 20 provincias que la mayoría son de otro color político. Desactivarlo sería un suicidio”, advierte un funcionario del área consultado por POPULAR. El programa aplicó más de 3.000 prohibiciones de concurrencia a los estadios a personas con causas por disturbios y permitió la captura de unos 700 prófugos.

El panorama no es distinto en La Plata: a Juan Manuel Lugones, director de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), no lo llamaron para profundizar el trabajo. Nadie se presentó como su reemplazo a partir del 10 de diciembre. Así lo confirmó él mismo ante la consulta de este medio, aunque no contestó si aceptaría la posibilidad de continuar en el cargo.

En el caso de Tribuna Segura, esa no sería una posibilidad: Guillermo Madero no aceptaría un ofrecimiento de la nueva gestión, aunque su equipo de trabajo no se desarmaría y quedaría a disposición de la nueva administración.

¿Y el FAN ID?

El FAN ID, el convenio firmado entre el ministerio de Seguridad, la AFA y la Superliga tendría autonomía por sobre la continuidad del programa o la política. Fuentes consultadas en la asociación que preside Mariano Elizondo entienden que el empadronamiento de los hinchas de fútbol encontrará continuidad por “el año y medio” que se llevan trabajando.

La posibilidad de que a mediados del próximo año sea posible tener un control sobre cada persona que se encuentre en los estadios de fútbol del país, avanzaría al ritmo necesario para cumplirse. Los trabajos realizados, contemplan la base de datos del ministerio del Interior y Renaper que utiliza Tribuna Segura en la actualidad.

Por ello otras fuentes consultadas consideran que la metodología de Tribuna Segura está presente en el FAN ID, que puede cobrar forma bajo otra figura, independientemente del nombre que lleve.