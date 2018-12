Enseguida, el Muñeco continuó: "Hace tres años, cuando ganamos la Copa Libertadores de 2015, parecía mentira. Me acuerdo de las últimas palabras que dije en este estadio, ahí en la mitad de la cancha, cuando me dieron la posibilidad de expresarme. Les dije que íbamos por más, ¿se acuerdan? No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo. No la vamos a olvidar jamás. Va a quedar eterna en nuestros corazones".

"GANAMOS LA FINAL MÁS SOÑADA DEL MUNDO, NO LA OLVIDAREMOS JAMÁS" Las palabras de Marcelo Gallardo, DT de River, a todo el Monumental tras la consagración en Madrid. 24 de diciembre de 2018