Gallardo irá con suplentes a Florencio Varela

La idea es pensar en el partido del viernes ante Defensa y Justicia, en la recuperación de Marcos Acuña, a ver si llega a la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, y en la rotación para el martes que viene en el estadio Más Monumental.

El partido en Varela será clave para sumar puntos de cara a la tabla anual en la que River buscará una plaza en la Libertadores del 2025 y para algunos jugadores que van a sumar minutos y que pueden ganarse su lugar en el banco de suplentes para el partido del martes.

Si bien la idea del DT es usar dos equipos diferentes para ambos partidos, ahora con las bajas actuaciones, las dudas para el martes que viene están abiertas. Eso sí, ante el Halcón podría volver Gonzalo Martínez.

Por último, el gran tema esta semana es si llega o no Marcos Acuña. El Huevo no estaba al cien y era duda ante Mineiro pero lo probaron en la previa y en la entrada en calor no se sintió bien.

Por eso, si bien estaba en el 11 titular de la planilla, al final no estuvo ni en el banco por una tendinitis en la zona del isquiotibial izquierdo que viene de la lesión que sufrió ante Platense. Van a hacer todo lo posible para que juegue y los tratamientos kinésicos serán intensos para que llegue de la mejor manera.