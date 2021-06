Gastón Gómez: "Atajar en un club como Racing es una responsabilidad"

Titular de urgencia ante la ausencia de Gabriel Arias -convocado a los trabajos con el seleccionado chileno-, "Chila" Gómez contuvo un penal en la definición y celebró la “responsabilidad linda” que debió asumir.

“Atajar en un club grande como Racing es una responsabilidad”, destacó el guardametas una vez concluido el encuentro en el estadio del Bicentenario de San Juan.

Racing le ganó a Boca por penales y es el primer finalista

En esta misma línea, el arquero de La Academia se refirió a los ejecutantes que el Xeneize presentó para pugnar por el pase al último partido de la temporada y reconoció que los estudió “un poco”.

“Después, cada uno abajo de los tres palos toma la decisión. A veces nos dejamos llevar por la intuición”, aclaró.

En la final, el rival podría ser nada más y nada menos que Independiente, pero Gómez no piensa en eso: “Estamos para jugar la final, contra el que sea, no me importa quién”.