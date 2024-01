Gastón Hernández se va al Olympiacos de Grecia

El futbolista. de 26 años, viajará en los próximos días a Atenas, Grecia, y firmará su contrato por cuatro temporadas y media. El pase es por un total de 4 millones de euros netos por el 85 por ciento del pase.

Sin dudas, la salida de Gastón Hernández es la pérdida de uno de los pilares de la buena campaña de 2023, que lo llevó al club a la Libertadores actual y estableció la solidez defensiva que caracterizó a los dirigidos por Rubén Darío Insúa.

En total, Hernández jugó 84 partidos con la camiseta de San Lorenzo y marcó tres goles, teniendo en cuenta competiciones locales e internacionales.

La baja de Hernández en la defensa lo obligará a Insúa a retocar el equipo de cara al debut contra Lanús, en condición de local, por la primera jornada del grupo B de la Copa de la Liga.

Por otra parte, el técnico continúa esperando por la resolución de Adam Bareiro, que cuenta con ofertas del exterior y manifestó su interés por continuar la carrera en otro lado.

"Se me fueron algunos jugadores que a mi me hubiese gustado retener, como les debe pasar a todos los entrenadores. Si uno tiene aspiraciones, a los buenos jugadores hay que tratar de retenerlos y me gustaría contar con Bareiro", expresó Insúa en una nota brindada el lunes a ESPN.

Por contrapartida el que confirmó su llegada al club de Boedo fue el delantero Cristian Titi Ortiz, rosarino de 31 años, surgido en Huracán y con breves pasos por Independiente y Defensa y Justicia, llega libre de Tijuana, de México.

En consecuencia, Insúa confirmará el equipo inicial recién en la conferencia de prensa del viernes al mediodía en la Ciudad Deportiva.

El debut será este sábado, a las 19.00, en el Nuevo Gasómetro contra Lanús y con arbitraje de Fernando Echenique en campo y Silvio Trucco en el VAR.