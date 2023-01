El programa español "El Chiringuito", donde el ídolo de Boca es habitué, se refirió al rendimiento del capitán albiceleste y se cruzó duramente con el periodista Matías Palacios.

QFUDcHDaioZuVO-j.mp4 El "Loco" Gatti otra vez polémico

"El portero (por el Dibu Martínez) fue más importante que Messi", sostuvo el "Loco" Gatti ante la pregunta del conductor de "El Chiringuito".

"Tapó las pelotas fundamentales, ganó los penales...", continuó con su argumentación mientras, el resto de los presentes en el programa, no podían creer lo que estaban escuchando.

Cuando Palacios intentó llevar un poco de cordura y lograr que el ex arquero de la Selección Argentina entrar en razón sobre el gran mundial que tuvo Messi, en el cual fue el goleador argentino y mejor jugador del certamen, el ex arquero, justificó: "Digo el más importante, no el mejor... ¿este es argentino? mamá...".

image.png Messi con la copa del mundo y el premio al mejor del mundial

"El jugador más decisivo fue el arquero, el portero. Durante los partidos no agarró una pelota, si las que iban al arco fueron gol, pero cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció", insistió el Loco.

Por otro lado, Hugo Orlando ponderó la figura de Ángel Di María y destacó que "arriba era el más importante" porque "desborda y jugó para el capitán".

"Primero a Pelé no lo supera nadie y, acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie", sotuvo y cerró fiel a su polémico estilo: "Mbappé es el mejor del mundo".