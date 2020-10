“Para mí no se trata de Bayern Munich contra Liverpool, sino de Bayern contra Boca Juniors”, afirmó.

Una información vinculada a dos grandes clubes europeos sembró dudas sobre el futuro de una competencia con la que sueñan los equipos sudamericanos. Según Sky News, la FIFA había aprobado un proyecto conjunto de Liverpool y Manchester United para crear una Premier League europea que reemplace a la Champions League a partir de 2022 y deje en suspenso el Mundial de Clubes.

Dado el extenso calendario propuesto para este novedoso torneo que tendría “play offs”, en caso de aprobarse, el futuro del torneo que reúne a las seis confederaciones -Asia, África, América del Norte, América del Sur, Europa y Oceanía– sería una incógnita.

Sin embargo, ante la repercusión que estaba teniendo la noticia, la máxima entidad futbolística decidió publicar un comunicado en el que desactivó la bomba.

“Sobre los reportes de prensa de hoy, la FIFA no desea comentar ni participar en especulaciones sobre temas que surgen de vez en cuando y para los cuales existen estructuras institucionales y marcos regulatorios en vigor tanto a nivel nacional, europeo como global", afirmaron.

Y, para dejar atrás cualquier fantasma, Infantino, revalidó su apoyo al nuevo formato del Mundial de Clubes, que este año iba a disputarse con 24 equipos en China, pero se canceló como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Como Presidente de la FIFA, me interesa el Mundial de Clubes, no una Superliga Europea. En el futuro quiero que los equipos no europeos también tengan una atracción mundial”, confirmó.

Por otra parte, la FIFA anunció que los grupos de la UEFA para las Eliminatorias del Mundial de 2022 en Qatar se sortearán virtualmente el 7 de diciembre, desde Zurich.

