Gimnasia se hizo fuerte de local y goleó 3-1 a Racing

mostró un juego veloz en el arranque e intentó tomar la iniciativa. Aún así, fue el local quien dio el primer golpe.

A 5' de haber iniciado el compromiso, Gimnasia logró abrir el marcador. Mediante un centro de Brahian Alemán, Ramón Sosa anticipó y Eric Ramírez se adueñó del rebote dado por Gastón Gómez para colocar el 1-0.

Racing buscó reaccionar rápidamente y supo encontrar los espacios para avanzar mitad de cancha. La falta de impresión en el pase final, le impidió al equipo concretar sus aproximaciones.

Los dirigidos por Fernando Gago supieron posicionarse en el área rival con rapidez. El equipo no tuvo inconvenientes a la hora de atacar y mostró un mejor juego colectivo e individual.

Luego de varios acercamientos, a los 25', Enzo Copetti marcó el empate. El delantero avanzó dejando en el camino a los defensores rivales y mediante una buena definición clavó el 1-1.

Gimnasia no arriesgó demasiado a la hora de atacar y se concentró en esperar el error de la visita.



Cuando Racing se adueñada del juego, el Lobo obtuvo una chance inmejorable para volver a ponerse en ventaja: a los 35' el árbitro sancionó con la pena máxima una falta de Facundo Mura sobre Eric Ramírez. Brahian Alemán se encargó de ejecutar el penal y cambiarlo por gol para revertir el resultado parcial a 2-1.

El conjunto de Avellaneda no pudo igualar antes de irse al descanso y los primeros 45 minutos finalizaron a favor del local.



La velocidad e intensidad disminuyó en el comienzo de la última mitad. Si bien ambos equipos mostraron intenciones de quedarse con la victoria, los ataques no se dieron con tanta frecuencia como en el primer tiempo.

A los 13', Emiliano Vecchio buscó sorprender desde un tiro de esquina. El mediocampista apuntó al arco y el balón pasó muy cerca del travesaño de Rodrigo Rey.

Racing volvió a imponerse en el campo de juego y con las ganas de alcanzar la igualdad, se fue acercando al área visitante. Aún así, no solo no logró marcar si no que sufrió el tercer tanto del local.



Con un golazo de tiro libre, Gimnasia amplió su ventaja a 3-1. A los 20', Brahian Alemán se lució con una exquisita definición y alejó a la Academia.

Edwin Cardona consiguió alertar al equipo de La Plata a los 30'. El mediocampista envió un remate que pasó muy cerca del palo de Rey.

El Lobo no perdonó y a los 32' celebró momentáneamente el cuarto gol. Con la intervención del VAR, el arbitro detectó una mano de Eric Ramírez al recibir el pase de Alemán y decidió anular el tanto.

La Academia perdió la rapidez que demostró en la primera parte y sin ideas claras para revertir la situación, le permitió a los dirigidos por Néstor Gorosito festejar de local el triunfo de la cuarta fecha.

En los siguientes cruces dentro de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima se enfrentará con Rosario Central y Racing recibirá a Aldosivi.