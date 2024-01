Gimnasia sumó tres puntos de oro en Córdoba

El equipo cordobés tuvo más la pelota pero careció de profundidad. Pudo tomar distancias en el primer tiempo pero le faltó contundencia y en el complemento, sobre todo cuando se quedó con un hombre más por la expulsión de Gustavo Canto a los 42, no tuvo respuestas ofensivas.

Pablo de Blasis, dueño del mediocampo platense, fue la figura del encuentro, mientras que en La T se destacó Ramón Sosa, el único futbolista punzante del conjunto anfitrión.

Entretenidos resultaron los 45 minutos iniciales en los que Talleres fue un poco más con traslado rápido en mitad de cancha, con Rubén Botta aportando su talento, y el desequilibrio que generó Ramón Sosa por el lado izquierdo del ataque.

La más clara la tuvo el ex delentero del Lobo que casi aplica la ley del ex con un derechazo desde el flanco izquierdo que dio en el palo opuesto del arco defendido por Nelson Insfrán. También hubo un cabezazo de Lucas Suárez dentro del área pero el balón se fue muy desviado.

Gimnasia llegó básicamente a partir de malas salidas de Talleres o a través del desequilibrió de Benjamín Domínguez, que generó la más riesgosa al minuto de juego con un disparo que neutralizó Guido Herrera. Le faltó algo más de profundidad al Lobo, pero no fue mucho menos en ese primer segmento.

La visita equilibró las cosas en la parte complementaria, aprovechando lo espacios que dejó Talleres para ir a buscar con más intensidad el gol de la apertura. Y en una de esas contras, sobre los 24 abrió el marcador en una jugada polémica.

Luscas Castro escapó por el flanco derecho y sacó un centro al área donde se encontraba Cristian Colmán en posición adelantada. Pero el balón nunca le llegó al paraguayo, ya que en su afán por despejar Matías Catalán introdujo la pelota dentro de su arco.

Colmán no intervino en la jugada pero si no hubiera estado en esa posición no hubiera generado la necesidad de rechazar del defensor tallarín. Sin embargo, tras consultar con el VAR, Nazareno Arasa convalidó el gol.

Después fue casi todo de Talleres, sobre todo en el tramo final cuando el Lobo se quedó con uno menos por una falta fuerte de Gustavo Canto sobre Juan Portillo que mereció la roja directa. Pero careció de ideas para vulnerar la valla de Insfrán. Insistió a puro centro y así murieron sus ilusiones