Godoy Cruz arrancó los entrenamientos con tres refuerzos

El entrenador Daniel Oldrá tuvo en el primer día de trabajo en el predio de Coquimbito a Tomás Pozzo (ex Independiente), Mariano Santiago (ex Almirante Brown) y Martín Pino (ex Brown de Puerto Madryn).

En los próximos días se sumarán los otros cuatro refuerzos que ya tiene cerrados el tomba": Marcos Montiel (volante uruguayo de Nacional), Leonel Coira (ex Boca Juniors), Juan Bautista Cejas (ex Arsenal) y el arquero Franco Petroli, quien pertenece a River Plate pero viene de jugar en Estudiantes de Río Cuarto.

Tal como se preveía, el arquero y capitán, Diego Ruso Rodríguez, no se presentó ya que su contrato venció a fines de diciembre y todavía no contestó a la oferta de renovación.

Entre los regresos se destacan Tomás Badaloni y Valentín Burgoa, quienes estuvieron a préstamo en Tigre y Huracán, respectivamente.

Godoy Cruz arrancará la Copa de la Liga contra Defensa y Justicia, como local, pero el primer objetivo del año será la participación en la Copa Libertadores de América.

El expreso volverá a jugar el torneo luego de cinco años en la fase 2 donde enfrentará a Colo Colo el 22 de febrero en Mendoza y la semana siguiente en Santiago de Chile.