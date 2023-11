Gol de Lautaro Martínez en la victoria del Inter

A los 12 minutos del segundo tiempo, el atacante bahiense, de 26 años, recibió una pelota en el borde izquierdo del área grande, apiló a dos defensores y despachó un derechazo que se clavó en el segundo palo del arco defendido por el también exjugador de Racing Club, Juan Musso.

De este modo, el centrodelantero llegó a las 12 conquistas en 11 partidos en el certamen para encabezar la tabla de artilleros.

Embed

El primer gol de los 'neroazzurros' lo marcó el turco Hakan Calhanoglu, mediante un tiro penal, mientras que Gianluca Scamacca descontó para los de Bérgamo.

En el último encuentro de la jornada, el volante argentino Roberto Pereyra marcó, de penal, el único gol con el que su equipo, Udinese, venció, de visitante, a Milán por 1 a 0.

En el equipo de Udine también jugaron el defensor Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) y el volante Martín Payero (ex Boca Juniors), mientras que el enganche Luka Romero (ex Mallorca de España) ingreso en el segundo tiempo para Milán.

Más temprano, en Salerno, el campeón Napoli venció por 2-0, como visitante, a Salernitana, con el argentino Federico Fazio (ex Ferro) de titular.

Los goles del equipo del sur de Italia los marcaron Giácomo Raspadori y el macedonio Eljif Elmas. En el segundo tiempo en el equipo ganador ingresó el delantero Giovani Simeone.

La fecha sigue así:

Domingo:

A las 8.30: Hellas Verona-Monza (ESPN y Star+).

A las 11: Cagliari-Genoa (Star+).

A las 14: Roma-Lecce (Star+).

A las 14.30: Fiorentina-Juventus (ESPN y Star+).

Lunes:

A las 16.45: Torino-Sassuolo (ESPN y Star+).

POSICIONES: Inter 28 puntos; Juventus 23; Milán 22; Nápoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina 17; Lazio 16; Roma 14; Monza y Lecce 13; Frosinone y Torino 12; Genoa y Sassuolo 11; Udinese 10; Hellas Verona 8; Empoli 7; Cagliari 6 y Salernitana 4.