"A Gonzalo le quedan dos años más de contrato con Juventus. Él dijo que nunca le cerraba las puertas a River", comentó el Pipa grande. Pero no fue el único centro que le tiró al Millo: "Mis hijos se formaron en el club y fueron al colegio ahí. River permanece en el afecto de mi familia. Cómo papá, me encantaría que mis hijos vuelvan al país. Pero me gustaría que vuelvan un país mejor. No me siento en posición de pedirles, viviendo en Estados Unidos y Europa tantos años, que vengan a la Argentina. Sí me gustaría", agregó Jorge, en Salimos Jugando.

Por último, Jorge Higuaín habló de la revancha entre River y Boca por la Copa Libertadores y dio su veredicto: "River está un escalón arriba. Para que no pase, tiene que pasar una catástrofe. El equipo debería estar en un día malo, de esos en los que no te sale nada. Puede perder, no es invencible. Pero hoy es el equipo que representa al fútbol argentino".