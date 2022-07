Gran triunfo de Villa Dálmine sobre Nueva Chicago

El primer tiempo tuvo un desarrollo frenético y finalizó empatado 3 a 3 por los goles de Matías Molina (de penal), Francisco Nouet y Gabriel Pusula para el local y Paul Charpentier, Leonel Álvarez (penal) y Brian Guerra para los de Mataderos.

Embed ¡TRIUNFAZO AGÓNICO DEL VIOLETA!



Villa Dálmine le ganó en la última jugada del partido a Nueva Chicago por 4-3. Camisassa anotó este tremendo golazo de afuera del área para la victoria de los de Campana.#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/iBZOXwEkFg — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2022

El segundo pareció contar con jugadores agotados por el esfuerzo físico y emocional de la primera parte, hasta que en el sexto minuto de descuento apareció el ingresado Brian Camisassa y cuando parecía todo terminado le dio el triunfo al Violeta con un potente derechazo desde afuera del área grande.

La fecha se completará de la siguiente manera:

Viernes: Deportivo Riestra-Quilmes (15.00) y All Boys-Ferro (21.00).

Sábado: Atlanta-Tristán Suárez (14.10), Temperley-Deportivo Morón y Flandria-Estudiantes de Río Cuarto (15), Gimnasia de Mendoza-Mitre y San Martín de San Juan-Agropecuario (15.30) y Estudiantes de Buenos Aires-San Martín de Tucumán (18.10).

Domingo: San Telmo-Sacachispas (15), Guillermo Brown-Chacarita (15.05), Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Alvarado (15.30), Chaco For Ever-Instituto y Atlético de Rafaela-Brown de Adrogué (16), Belgrano-Deportivo Maipú (17.10) y Almirante Brown-Almagro (17.40).

Lunes: Güemes-Independiente Rivadavia (18.05) y Santamarina-Defensores de Belgrano (21.30). Libre: Deportivo Morón.

POSICIONES: Belgrano 52 puntos; San Martín (T) 44; Instituto 41; All Boys 39; Brown (A) 38; Gimnasia (M) y Estudiantes (Río IV) 36; San Martín (SJ) y Almagro 35; Dep. Madryn 34; Independiente Rivadavia y Chaco For Ever 33; Dep. Riestra 32; Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes y Brown (PM) 31; Agropecuario 29; Güemes y Dep. Maipú 28; Ferro 27; Quilmes y Gimnasia (J) 26; Mitre, Almirante Brown, Dep. Morón y Alvarado 25; Nueva Chicago 24; Temperley 23; San Telmo y Atlanta 22; Sacachispas 21; Tristán Suárez, Villa Dálmine, Flandria y Atlético de Rafaela 20; Santamarina 14.